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Названы действия Москвы после прихода к власти талибов в Афганистане

Названы действия Москвы после прихода к власти талибов в Афганистане

После того как подразделения движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, российские парламентарии назвали действия РФ, которые должна предпринять Москва после прихода талибов к власти в Афганистане.

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Руслан Баратов
Хотим мы или не хотим, нравиться нам или не нравиться, но налаживать работу с Талибан Россия обязана. Ведь с соединенными штатами которое создали рабовладельцы, гангстеры
Руслан Баратов
ку-клукс-клан и прочие мошенники мы имеем дипломатические отношения.

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