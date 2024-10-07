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Россия рассматривает возможность строительства АЭС и ГЭС в Индонезии

Россия рассматривает возможность реализации нескольких объектов энергетики в Индонезии, в том числе строительство и модернизацию ГЭС, а также возведение АЭС большой и малой мощности, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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