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Маск сделал жесткое заявление о США и НАТО

Маск сделал жесткое заявление о США и НАТО

США слишком много вкладываются в НАТО, заявил американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х.

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