Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

Сход двух секций электровоза в составе грузового поезда произошел в Ростовской области. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России по региону устанавливает обстоятельства случившегося, а также причиненный ущерб.
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