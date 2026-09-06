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В Волгоградской области подвели итоги второго этапа операции «Мак-2026

В Волгоградской области подвели итоги второго этапа операции «Мак-2026» Сотрудники регионального Главка МВД совместно с другими правоохранительными ведомствами провели второй этап межведомственной операции «Мак-2026», направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

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