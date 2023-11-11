Под Новосибирском водитель УАЗа выехал на встречку и погиб под колесами фуры

Смертельное ДТП произошло рано утром 11 ноября на Северном объезде в Новосибирском районе НСО.Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, около 04:35 утра водитель УАЗа, двигаясь по автодороге «Северный обход» в сторону поселка Садовый, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовиком MAN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии