Дипломат Ульянов: Россия категорически против европейских миротворцев на Украине

Российская Федерация категорически против европейского миротворческого контингента на Украине. Соответствующее заявление сделал Михаил Ульянов, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене.
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