Названа доля не украшающих дом к Новому году россиян

Опрос Страны Девелопмент: 28 процентов россиян не украшают дом к Новому году Порядка 28 процентов россиян не украшают дом к Новому году, это следует из опроса, проведенного федеральным застройщиком Страна Девелопмент, предоставленного «Ленте.