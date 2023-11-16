Цены на красную икру снизились на Дальнем Востоке

Олег Едаменко

Знаете, мы тут в Белгороде как-то не замечаем вашего снижения цен хоть на рыбу, хоть на икру. Икра как стоила от 7000 за кг, так и стоит, а сраная мойва, которую не всякая кошка жрать будет, стоит 400 р/кг. Это при том, что мороженая горбуша - 250, столько же, сколько свиная лопатка на кости. И дешевле никакой рыбы в наших магазинах нет. Так что желаю вам, дорогие производители и перевозчики, сдохнуть от вашей жадности.