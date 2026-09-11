Доминиканская Республика: трое вооруженных подозреваемых были убиты и еще один арестован в результате перестрелки с полицейскими после ограбления офиса банка Caribe Express в муниципалитете Сабана-Йегуа, провинция Асуа, 10 сентября.
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