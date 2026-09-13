Amazon заказала ещё 6 запусков Ariane 6 для Amazon Leo

Компания увеличила заказ с 18 до 24 запусков после успешных миссий, в ходе которых на орбиту вывели 100 спутников Amazon заказала у европейской Arianespace ещё 6 запусков ракеты Ariane 6 для развертывания спутниковой сети Amazon Leo.
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