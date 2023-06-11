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Бой Имавова и Кертиса на UFC 289 признали несостоявшимся после столкновения головами

Бой Имавова и Кертиса на UFC 289 признали несостоявшимся после столкновения головами

Поединок между американцем Крисом Кертисом и представителем Франции дагестанского происхождения Нассудином Имавовым прошел в в Ванкувере в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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