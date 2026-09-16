Карпин: Захаряна не списывают со счетов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна на сбор команды, заявив, что его не списывают со счетов, передает сайт Российского футбольного союза.
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