Герой Украины и командир ВСУ: "Нам придется сдать Покровск"

Командир дивизиона артиллерийской разведки ВСУ и герой Украины Виталий Литвин в эфире «Радио НВ»: «Здесь полностью система средств БПЛА, которые враг эффективно продвигает, эффективно использует эту тактику, и он понимает, что закрыв логистику на многих участках линии боестолкновения – это Покровское, Торецкое и то же Купянское направление, где просто, вот серьезно, просто передвигаться в районе линии боестолкновения до 20 километров сейчас очень тяжело.