Политбюро ЦК КПК провело заседание, посвященное усилению дисциплинарного строительства партии

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Политбюро ЦК КПК провело заседание, на котором была подчеркнута важность выявления образцовой и направляющей роли высокопоставленных руководителей в усилении дисциплинарного строительства партии.
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