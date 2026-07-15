Одесса под давлением

С 11 по 15 июля 2026 года российские удары впервые сделали самостоятельной целью торговые суда в портах Большой Одессы — и часть источников заговорила о «морской блокаде», хотя полсотни судозаходов за две недели говорят скорее о давлении, чем об изоляции.