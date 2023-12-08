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В зоне спецоперации на Украине героически погиб житель Ростовской области

В зоне спецоперации на Украине героически погиб житель Ростовской области

Боец из Шолоховского района был смертельно ранен на поле боя во время отражения атаки противника.В зоне проведения боевых действия на Украину героически погиб на поле боя 38-летний житель Шолоховского района Евгений Злоказов.

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