Участник СВО получил бесплатно землю под строительство в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 12 марта, ФедералПресс. Ветеран СВО из Хабаровска получил бесплатно земельный участок. Молодой человек стал первым, кому выделили землю в рамках меры поддержки, инициатором которой стал президент России Владимир Путин.
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