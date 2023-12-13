Собянин ввел допгарантию на получение льготных лекарств в коммерческих аптеках

Проект запустили в начале 2022 года Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам будет реализовываться в столице на постоянной основе.
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