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Татар-информ

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Гендиректора парка «Патриот» и двоих его замов задержали по делу о взятке

Гендиректора парка «Патриот» и двоих его замов задержали по делу о взятке

Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев, а также двое его замов задержаны по делу о взятке, пишет ТАСС.

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