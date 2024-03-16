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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ричардс считает Роналду лучшим вингером в истории АПЛ: «Временами он был неподражаем. Криштиану выиграл 3 титула за 6 лет»

Экс-игрок «Манчестер Сити» также удивился тому, что Алан Ширер поставил Роналду на 5-е место в списке лучших вингеров АПЛ.

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