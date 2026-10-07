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Куравлёв, Горобец и десятки других актёров говорили его голосом: кого озвучивал Юрий Саранцев

Куравлёв, Горобец и десятки других актёров говорили его голосом: кого озвучивал Юрий Саранцев

Есть актёры, которых зритель узнаёт с первого кадра. А есть такие, чей голос знаком едва ли не лучше лица.

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