28.08.24==Почему надо читать Ветхий Завет?

https://vk.com/video-35758136_456245047 Зачем нам сейчас читать Ветхий Завет? Почему эта книга актуальна до сих пор? Какие глубинные знания она открывает и как помогает в понимании христианства и всей человеческой истории? .
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