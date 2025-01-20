Под Курском госпитализирован мирный житель после обстрела ВСУ

Множественные осколочные ранения получил мирный житель поселка Коренево Курской области, обстрелянного силами украинского режима, 20 января написал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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