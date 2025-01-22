Свищев о решении IBU не допускать россиян: «Жесткая позиция. Непонятно, на чем основана»

«Если посмотреть на действительно агрессивную политику биатлона, мы слышали неоднократно, что IBU заявляет о том, что пока идет СВО, российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.
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