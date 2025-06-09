Проект Quicksink: бомбы JDAM против кораблей Опытная авиабомба Quicksing, использованная на испытаниях 2021 г.
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Проект Quicksink: бомбы JDAM против кораблей Опытная авиабомба Quicksing, использованная на испытаниях 2021 г.
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