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Проект Quicksink: бомбы JDAM против кораблей

Проект Quicksink: бомбы JDAM против кораблей Опытная авиабомба Quicksing, использованная на испытаниях 2021 г.

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