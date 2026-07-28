В Смоленске СКР проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в водоёме

27 июля в Гагаринский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Смоленской области поступило сообщение об обнаружении тела 74-летнего мужчины в пруду, расположенном вблизи улицы Молодёжной в деревне Дугино Сычёвского района.
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