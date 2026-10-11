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Царьград

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"Работа под чужим флагом": Найдётся ли в покушении на Туска "украинский след"? Версия полковника Пинчука

"Работа под чужим флагом": Найдётся ли в покушении на Туска "украинский след"? Версия полковника Пинчука

Новость о том, что предотвращено покушение на польского премьера Дональда Туска, пронеслась по мировой прессе, как пожар.

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