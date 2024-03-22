Употребление ламинарии способствует снижению веса у женщин

Исследователи из больницы Шэн Син при Китайском медицинском университете обнаружили, что употребление морских водорослей, богатых йодом, и пищевых добавок на их основе может способствовать снижению веса у женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии