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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» оценивает Барколя в 80 млн фунтов и готовит первое предложение о трансфере вингера «ПСЖ» (Бен Джейкобс)

« Ливерпуль » готовит первое предложение о трансфере  Брэдли Барколя . Английский клуб оценивает вингера « ПСЖ » в 80 миллионов фунтов.

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