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Кайри Ирвинг о видео со своим отцом и отцом Дончича: «Позитивный момент. Они многим пожертвовали, чтобы мы были здесь»

Отцы лидеров «Мэверикс» Луки Дончича и Ирвинга – Саша и Дредерик – поздравили друг друга с победой техасской команды в четвертом матче финала с «Селтикс».

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