Суд отказался "арестовывать" 216 млн рублей, выделенных для оплаты реконструкции детской больницы

Арбитражный суд Тамбовской области не стал накладывать арест на денежные средства регионального министерства градостроительства и архитектуры, выделенные для оплаты первого этапа реконструкции детской областной больницы.
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