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Суд отказался "арестовывать" 216 млн рублей, выделенных для оплаты реконструкции детской больницы

Суд отказался "арестовывать" 216 млн рублей, выделенных для оплаты реконструкции детской больницы

Арбитражный суд Тамбовской области не стал накладывать арест на денежные средства регионального министерства градостроительства и архитектуры, выделенные для оплаты первого этапа реконструкции детской областной больницы.

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