Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, где находятся счета Владимира Зеленского, и спрогнозировал, куда он попытается бежать, когда потеряет власть, что стало особенно вероятным на фоне обострения отношений Киева и Вашингтона.