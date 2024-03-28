Что касается миграционного законодательства...

Сейчас в связи с терактом в "Крокусе" у всех на слуху мигрантская тема. Я тоже собиралась написать об этом, но мои дорогие комментаторы меня опередели, так что сегодня я вынесу в отдельный пост замечательный комментарий от Нины Б.
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