СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Да, Лина, все так и есть! Дооптимизировались уже до того, что полицейского патрулирования в городах практически не ст...Сначала некому ле...
  • валентина пожиленко
    Когда нас, словно бычков на верёвочке, уводили от социализма, где подобное, в принципе, было невозможно, нам говорили...Вы видели его дом...
  • Пульхерия Djem
    Скоро возьмём харьков и покараем тварей.«Они сдали курато...

Что касается миграционного законодательства...

Сейчас     в  связи          с  терактом   в  "Крокусе"    у  всех  на  слуху    мигрантская   тема.  Я  тоже   собиралась    написать  об  этом,  но  мои  дорогие   комментаторы  меня  опередели,  так  что   сегодня  я    вынесу    в  отдельный    пост    замечательный    комментарий    от   Нины Б.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх