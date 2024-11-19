Юрий Богданович: четырежды шинник - навсегда шинник.

У начальника смены каландрового цеха ЗКГШ Юрия БОГДАНОВИЧА взаимоотношения с ´Белшиной´ наполнены неким совершенно особым магнетизмом: несколько раз его и Общество соединяла судьба, затем связь рвалась, но - возобновлялась вновь и вновь.
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