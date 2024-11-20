Воронежский сапер рассказал о поединке с дроном

Воронежец Александр с позывным Аватар в марте получил тяжелые ранения на СВО, потерял руку. Воевать он уже не будет — хотя и рвется, — но опытный военный инженер придумал, как можно работать на победу, находясь в тылу.
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