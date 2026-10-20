Бывают ночи, которые переворачивают всё, во что ты верил годами. Именно такая выдалась в конце июня, когда город уже спал, а я всё ещё сидела в цокольной лаборатории, окружённая запахом формалина и ровным гудением старого холодильника.
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