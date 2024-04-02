Советник Шойгу назвал "голую вечеринку" актом ментальной агрессии

"Голая вечеринка" в московском клубе "Мутабор" стала одним из примеров ментальной агрессии против России, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей концептуальной статье в журнале "Арсенал Отечества".
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