Порошенко беспокоится отсутствием контактов Киева с Белым домом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) выразил беспокойство тем, что киевские власти до сих пор не могут установить эффективный канал коммуникации с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии