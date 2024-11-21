В России высказались об ответе на удары Storm Shadow и ATACMS вглубь страны

Россия сменила тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за начала ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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