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В России высказались об ответе на удары Storm Shadow и ATACMS вглубь страны

В России высказались об ответе на удары Storm Shadow и ATACMS вглубь страны

Россия сменила тактику в зоне боевых действий с Украиной из-за начала ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow и ATACMS вглубь страны, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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