Аргументы и Факты

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Глава Кузбасса заявил об огромной очереди желающих везти грузы на Восток РФ

Глава Кузбасса заявил об огромной очереди желающих везти грузы на Восток РФ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что очередь желающих везти грузы на Восток страны намного больше, чем планы по расширению Восточного полигона (БАМ и Транссиб), сообщает корреспондент aif.

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