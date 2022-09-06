Глава Кузбасса заявил об огромной очереди желающих везти грузы на Восток РФ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что очередь желающих везти грузы на Восток страны намного больше, чем планы по расширению Восточного полигона (БАМ и Транссиб), сообщает корреспондент aif.