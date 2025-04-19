Китай отрицает обвинения Зеленского в поставках оружия для России

Власти Китая отвергают обвинения Владимира Зеленского в военной поддержке России. Эксперты считают, что такие заявления связаны с неспособностью Украины изменить ситуацию на фронте и поиском поддержки от Запада.
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