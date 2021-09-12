Жертвой ДТП под Самарой стал один человек

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с электроопорой в Самарской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на начальника ГИБДД России «Кинельский» подполковника полиции Андрея Бердникова в воскресенье, 12 сентября.