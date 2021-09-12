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Жертвой ДТП под Самарой стал один человек

Жертвой ДТП под Самарой стал один человек

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с электроопорой в Самарской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на начальника ГИБДД России «Кинельский» подполковника полиции Андрея Бердникова в воскресенье, 12 сентября.

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