Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий

Счетная палата в своем отчете предлагает правительству поручить Минтруду и Социальному фонду представить предложения по изменению законодательства, чтобы установить денежную компенсацию пенсионерам за несвоевременную выплату пособий.
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