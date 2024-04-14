На фоне госпитализации прославленного фигуриста Романа Костомарова с тяжелым воспалением легких врач-терапевт Андрей Кондрахин счел необходимым разъяснить возможные… Врач Кондрахин проясняет осложнения в заболевании фигуриста Романа Костомарова .
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