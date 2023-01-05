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Швейцария отвергал слухи о продаже деталей для беспилотников Ирану

Швейцария отвергал слухи о продаже деталей для беспилотников Ирану

Швейцария не поставляла Ирану детали для беспилотных летательных аппаратов напрямую. Однако Тегеран мог свободно купить их на мировом рынке, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.

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