Швейцария отвергал слухи о продаже деталей для беспилотников Ирану

Швейцария не поставляла Ирану детали для беспилотных летательных аппаратов напрямую. Однако Тегеран мог свободно купить их на мировом рынке, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.