Швейцария отвергал слухи о продаже деталей для беспилотников Ирану

Швейцария не поставляла Ирану детали для беспилотных летательных аппаратов напрямую. Однако Тегеран мог свободно купить их на мировом рынке, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.
Швейцария не поставляла Ирану детали для беспилотных летательных аппаратов напрямую. Однако Тегеран мог свободно купить их на мировом рынке, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш.
Свежие комментарии