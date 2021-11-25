Политика как она есть

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США хотят обрушить глобальный рынок нефти и сохранить мировое неравенство

США хотят обрушить глобальный рынок нефти и сохранить мировое неравенство

Соединённые Штаты высвободят 50 миллионов баррелей нефти из национальных стратегических резервов в целях снижения цен на энергоносители для американских потребителей.

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