История жостовской росписи: основные цвета и этапы выполнения

История Особенности Элементы Этапы Интересные факты История жостовской росписи Фото: Wikipedia.org Художницы Жостовской мануфактуры декоративно-прикладного искусства Жостовская роспись — это русское народное ремесло по художественной росписи металлических подносов, вдохновленное уральской техникой цветочной росписи по металлу.
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