В Вологде состоялось открытие регионального отделения Общества российско-китайской дружбы

Вологда /Россия/, 19 февраля /Синьхуа/ -- В среду в городе Вологда, административном центре российской Вологодской области, состоялась торжественная церемония открытия Вологодского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы /ОРКД/.
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