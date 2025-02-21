Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Седокова показала откровенные архивные фото

Анна Седокова показала откровенные архивные фото

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенные архивные фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,5 миллиона подписчиков.

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